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رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف إجراءات العزل اعتبارا من 1 يونيو

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رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف إجراءات العزل اعتبارا من 1 يونيو
Reuters /FW1F/Catherine Evans
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
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أفاد رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بأن بلاده ستخفف مزيدا من قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 يونيو، ما سيسمح للعديد من القطاعات الاقتصادية باستئناف نشاطها كاملا.

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وقال رامافوزا في كلمة على التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: "لقد قررت الحكومة تخفيض مستوى الحذر في عموم البلاد من 4 إلى 3"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في نهج التعامل مع الجائحة.

وكانت سلطات البلاد أعلنت تسجيل 22 وفاة و1240 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429، والإصابات إلى 22583، فيما تماثل أكثر من 10 آلاف مصاب للشفاء.

المصدر: وكالات

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