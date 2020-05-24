مصففا شعر يعرضان العشرات للإصابة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في مدينة سبرينغفيلد غرين بولاية ميسوري الأمريكية، أن مصفف شعر مصاب بفيروس كورونا يشتبه في نقله العدوى لـ 56 شخصا من زبائن أحد صالونات الحلاقة.

وقبل ذلك بيوم، اشتبه في نقل مصفف شعر آخر يعمل في نفس المكان عدوى مرض "كوفيد- 19" لحوالي 84 من الزبائن و7 من العاملين في الصالون.

وقال المسؤولون الصحيون في المدينة، إن الحلاقين الاثنين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالوباء أثناء فترة تواجدهما في العمل، لكن من دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة أعراض المرض التي ظهرت عليهما أو وقت ظهور إيجابية الفحوصات المخبرية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن مصففي الشعر والزبائن أيضا كانوا يرتدون الكمامات خلال أوقات عملهم منذ بدء استقبال صالون الحلاقة للزبائن مطلع الأسبوع الثاني من هذا الشهر، حيث سمح منذ تلك الفترة للمحلات، كصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، بالعودة للعمل في الولاية.

وسلطت الحادثة الضوء على مخاطر تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لفتح الشركات أمام العامة وذلك بعد أسابيع من فرض القيود للحد من انتشار الفيروس التاجي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية