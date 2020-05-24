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هولندا تسجل أدنى معدل يومي للوفيات بكورونا منذ أسبوع

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هولندا تسجل أدنى معدل يومي للوفيات بكورونا منذ أسبوع
Reuters Piroschka van de Wouw
تدابير احترازية ضد كورونا في هولندا
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أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أسبوع.

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ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة إلى 5822 من أصل 45236 مصابا.

ويخضع حاليا 11672 مصابا بالفيروس للعلاج في مستشفيات البلاد، أي بزيادة 13 شخصا عن يوم أمس السبت.

وشددت السلطات الصحية في بيان على أن العدد الحقيقي للمصابين يبقى أكثر مما هو معلن بسبب عدم خضوع جميع المواطنين للفحوصات.

المصدر: وكالات

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