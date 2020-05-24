نتنياهو في بداية محاكمته: هدفها إسقاط حكومة اليمين لكنني سأستمر في قيادة إسرائيل

انطلقت في إسرائيل اليوم الأحد محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في ثلاث قضايا فساد.

ووصل نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس برفقة عدد من أقرب حلفائه، حيث ألقى كلمة متلفزة شدد فيها على أن الاتهامات الموجهة إليه مسيسة ومفبركة، متهما معارضيه بالسعي إلى "الإطاحة برئيس وزراء قوي من المعسكر اليميني بغية إبعاد اليمين عن الحكم لسنوات طويلة".

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وشن نتنياهو هجوما حادا على الشرطة والنيابة، قائلا إنهما فبركتا القضايا المنسوبة إليه، وأن ضغوطا مورست على شهود بغية الحصول على شهادات مزورة ضده.

وتابع أن النظام القضائي ووسائل الإعلام لا يدخران أي جهد بغية إسقاطه، مضيفا أنه "يقف صامدا ورأسه مرفوع" أمام هذه الاتهامات وسيستمر في قيادة البلاد.

وأعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن شكوكه في قدرة وسائل الإعلام على تغطية محاكمته بشكل موضوعي وحيادي، مطالبا بأن تبث محاكمته على الهواء عبر التلفزيون وليس لممثلين عن وسائل الإعلام فقط.

وتنطلق محاكمة نتنياهو بعد أول جلسة للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يترأسها، وهو أصبح بذلك أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل أمام القضاء خلال فترة حكمه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم مظاهرات شعبية مؤيدة ومعارضة لنتنياهو في القدس.

المصدر: وكالات