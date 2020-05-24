تبادل لإطلاق النار بين حرس حدود طاجكستان وقرغيزستان

شهدت الحدود بين طاجكستان وقرغيزستان، تبادلا جديدا لإطلاق، بين حرس الحدود في الدولتين.

وقال مصدر في المركز الصحفي لدائرة حرس الحدود القرغيزية: "بدأ مجهولون من الجانب الطاجيكي، في إطلاق النار باتجاه حرس الحدود في قرغيزستان. ثم وقعت في حوالي الساعة 11.40 (8.40 بتوقيت موسكو) مناوشات قصيرة بين حرس الحدود في الدولتين".

ولم يقدم المصدر، أية تفاصيل أخرى، ولم يتحدث كذلك عن وقوع خسائر مادية أو إصابات.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن مناوشات بين حرس الحدود الصيني والهندي، ونتيجة لذلك تم اعتقال عناصر من الجيش الهندي ليطلق سراحهم لاحقا. ووقع الحادث، بعد شجار على الحدود بين العسكريين من الدولتين.

المصدر: pravda.ru