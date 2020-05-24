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وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية عند الحدود مع سوريا

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وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية عند الحدود مع سوريا
Reuters Osman Orsal
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة قادة الجيش، السبت، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية هطاي على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأعلن في تصريح خلال الجولة، أن القوات الخاصة وسلاح الطيران تمكنا، أمس السبت، من القضاء على 13 مسلحا تابعين لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ورافق أكار في جولته رئيس الأركان التركية، يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وأكد أكار أنهم يعملون "من أجل جعل وقف إطلاق النار في إدلب أمرا دائما".

وزار أكار والوفد المرافق له، مخيم أطمة للنازحين الواقع على الأراضي السورية.

المصدر: الأناضول

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