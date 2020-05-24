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روسيا تسجل 153 وفاة و8599 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في العالم.. انخفاض معدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون

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كورونا في العالم.. انخفاض معدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون
Reuters Pilar Olivares
وباء فيروس كورونا في البرازيل
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأحد بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624.

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وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصا للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).

المصدر: RT

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