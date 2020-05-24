كوريا الشمالية تعلن ذكرى تأسيس الجيش عطلة وطنية  

أعلنت كوريا الشمالية، التاريخ الذي أنشأ فيه مؤسسها الراحل كيم إيل سونغ، قوات حرب العصابات المناهضة لليابان في عام 1932 خلال فترة الحكم الاستعماري كيوم عطلة وطنية.

وقالت صحيفة "رودونغ شينمون"، الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية، إن مرسوما صدر يوم الأربعاء، لتحديد يوم 25 أبريل، وهو يوم تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، كعطلة وطنية.

وأضافت الصحيفة: "من أجل الاحتفال بيوم تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، تم اعتبار 25 أبريل من كل عام، عطلة وطنية".

وكانت كوريا الشمالية قد اعتادت على الاحتفال بهذا الحدث على مدى عقود منذ عام 1978، لكنها تحولت عنه في عام 2018 إلى 8 فبراير، وهو يوم تأسيس الجيش الشعبي الكوري النظامي في عام 1948، باعتباره الذكرى الرئيسية لتأسيس الجيش.

ويبدو أن الإعلان الأخير، يتماشى مع جهود بيونغ يانغ لتسليط الضوء على الاعتماد على الذات، إلى جانب التقارير الإعلامية الحكومية عن زيارة الكوريين الشماليين إلى "مواقع المعارك الثورية"، حيث شن الزعيم المؤسس الراحل معارك الاستقلال ضد اليابان.

وقالت الصحيفة، إن تأسيس الجيش الثوري: "يمثل بداية التاريخ المجيد للثورة الكورية، التي تم فيها صد قوى العدوان الإمبريالي، والدفاع عن سيادة وكرامة الأمة".

المصدر: يونهاب