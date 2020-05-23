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وزارة الدفاع الأمريكية تعلن مقتل جندي في أكبر قواعدها بأفغانستان

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وزارة الدفاع الأمريكية تعلن مقتل جندي في أكبر قواعدها بأفغانستان
Reuters MAM
استلام جثة جندي أمريكي قادمة من أفغانستان -أرشيف-
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل جندي داخل قاعدة "باغرام" الجوية التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

وأفاد بيان عن الوزارة بأن الجندي البالغ 25 سنة توفي "إثر حادث غير مرتبط بأعمال قتالية"، ويجري حاليا التحقيق في أسبابه.

يذكر أن قاعدة "باغرام" الجوية كانت تعرضت لهجوم شهر أبريل المنصرم، قتل فيه 6 أفغان وجرح 3 آخرون.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر 2001، حين أطاح التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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