عطلة نهاية أسبوع حذرة في الولايات المتحدة قبل يوم الذكرى

بدأت عطلة نهاية الأسبوع عشية يوم الذكرى الذي يتوج بمراسم تكريم الجنود الأمريكيين وقدامى المحاربين، بحذر يوم السبت.

وبعد يوم واحد من إعلان حاكم نيويورك، أندرو كومو، السماح بإقامة تجمعات لا تزيد على 10 أشخاص لحضور تكريم قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، حذر في مؤتمره الصحفي السبت من أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يجب أن يكون جزءا من أي خطط للتجمع.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تقليل أعداد الزائرين لشواطئ ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت التي أعيد فتحها، في حين حث حكام الولايات المتحمسين للخروج للهواء الطلق على الحفاظ على مسافة المترين على الأقل الموصى بها لمنع انتشار الفيروس.

وظلت بعض شواطئ المدن والمقاطعات مغلقة، إذ يساور بعض المسؤولين المحليين القلق إزاء تدفق سكان نيويورك على تلك المناطق، بعد أن قرر رئيس بلدية مدينتهم بيل دي بلاسيو إبقاء شواطئها مغلقة أمام محبي السباحة.

ومنح قرار مفاجئ بفتح أماكن خارجية أخرى شعورا غامرا بالسعادة للأمريكيين المحبوسين في المنازل التزاما بإجراءات العزل العام.

المصدر: "رويترز"