روحاني: العتبات المقدسة في إيران ستفتح أبوابها الأحد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العتبات المقدسة ستفتح أبوابها أمام الزوار اليوم الأحد بعد إغلاقها لنحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتطرق روحاني إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وقال: "لقد بدأت مرحلة السيطرة على كورونا ويمكننا القول إن زهاء 10 محافظات في حالة جيدة وهي في مرحلة الاحتواء".

وأضاف: "نواصل التشخيص في مرحلة الاحتواء، ويستمر عزل المرضى في هذه المرحلة بكل جدية، من المهم بالنسبة لنا تحديد المرضى بشكل أكثر دقة وعزلهم ونقلهم إلى الحجر الصحي في منازلهم أو في بعض الحالات إلى المستشفى".

وتابع: "أمننا الجماعي لا يزال متدنيا، وتقرر تشديد المراقبة. 185 ألف شخص جاهزون للمراقبة، يجب أن تكون الطواقم الطبية جاهزة"، مشيرا إلى أن البعض يحاول إشاعة الخوف في المجتمع، مؤكدا على ضرورة استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وعودة الحياة مع مراعاة التعليمات الصحية.

وأكد على أن 88% من الذين توفوا بسبب كورونا كانت لديهم أمراض مزمنة.

وقال: "في الاجتماع السابق، تقرر فتح العتبات المقدسة في الصباح ثم إغلاقها، ثم يعاد فتحها عصرا، لكن الأصدقاء المسؤولين قالوا إن هذا الأمر صعب، لذلك تقرر إعادة فتحها بعد شروق الشمس بساعة واحدة وإغلاقها قبل غروب الشمس بساعة واحدة".

وأضاف: "ابتداء من السبت المقبل سيكون دوام جميع الموظفين من الساعة 7:30 صباحا لغاية 2:30 ظهرا، وعلى هذا الأساس، فإن دوام جميع موظفي الحكومة سيكون في الدوائر".

المصدر: "فارس نيوز"