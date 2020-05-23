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العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة في المكسيك

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العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة في المكسيك
Reuters HR /KV
رجال شرطة في مسرح جريمة بالمكسيك -أرشيف-
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أعلنت السلطات المكسيكية يوم السبت أنها تحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلا عثر على جثثهم وعليها آثار الإصابة بعيارات نارية، داخل شاحنة مسروقة تركت في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية.

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وتشهد منطقة تيرا كالينتي التي تعني بالإسبانية "الأرض الساخنة" صراعا على حيازة الأراضي بالولاية.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي.

يذكر أن المكسيك سجلت مستوى قياسيا للعنف وجرائم القتل في الفترة الأخيرة، حيث قتل أكثر من 32.6 ألف شخص في العام الماضي وأكثر من 33 ألف شخص عام 2018.

المصدر: وكالات

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