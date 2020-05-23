عالم بريطاني: فرص نجاح تجربة أكسفورد للقاح كورونا 50٪ فقط

قال أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أكسفورد، إن فرص نجاح تجارب معهده لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا هي 50% فقط، في ضوء تلاشي الفيروس في بريطانيا.

وقال هيل لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وضد الوقت.. في الوقت الحالي، هناك احتمال بنسبة 50٪ ألا نحصل على أي نتيجة على الإطلاق".

ولفت هيل إلى أن هذه التجربة شارك فيها 10000 متطوع، مرجحا ألا تفضي هذه التجارب إلى أي نتيجة بسبب انخفاض انتقال عدوى كورونا في المملكة المتحدة.

واللقاح التجريبي، المعروف باسم "ChAdOx1 nCoV-19"، هو أحد التجارب الحالية التي تتسابق فيها المختبرات عالميا لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا ووقف تفشيه.

المصدر: وكالات