إصابة وزيرة إعلام زامبيا بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الإعلام في زامبيا دورا سيليا السبت، أن الفحوص أثبتت أنها تحمل فيروس كورونا دون أن تظهر عليها أعراضه، وأنها أخضعت نفسها للعزل الصحي.

وقالت الوزيرة في تسجيل مصور نشرته على "تويتر": "حتى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 أمس إيجابية".

Zambia’s Minister of Information Dora Siliya announcing that she has tested positive for COVID-19 and is self isolating pic.twitter.com/vYGVb4kShv — Zim Media Review (@ZimMediaReview) May 23, 2020

ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء ومراعاة قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

المصدر: "رويترز"