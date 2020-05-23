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إصابة وزيرة إعلام زامبيا بفيروس كورونا

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إصابة وزيرة إعلام زامبيا بفيروس كورونا
Screenshot/Twitter
وزيرة الإعلام في زامبيا دورا سيليا
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أعلنت وزيرة الإعلام في زامبيا دورا سيليا السبت، أن الفحوص أثبتت أنها تحمل فيروس كورونا دون أن تظهر عليها أعراضه، وأنها أخضعت نفسها للعزل الصحي.

وقالت الوزيرة في تسجيل مصور نشرته على "تويتر": "حتى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 أمس إيجابية".

ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء ومراعاة قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

المصدر: "رويترز"

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