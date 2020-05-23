ترامب يزور نادي الغولف لأول مرة منذ بدء تفشي كورونا (فيديو)

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إلى ملعب الغولف، للمرة الأولى منذ بدء تفشي كورونا، وزار ناديه الواقع على مشارف واشنطن، في إشارة مقصودة إلى أنه يمارس حياته الطبيعية.

وشوهد ترامب وهو يرتدي قبعة بيضاء وقميص "بولو" أبيض في يوم ربيعي مشمس.

WATCH: President Trump golfs on Saturday at his Virginia golf club. pic.twitter.com/L8SJf0wKzo — The Hill (@thehill) May 23, 2020

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ترامب إحدى ساحات الغولف منذ 8 مارس، حيث التقى وقتها في منتجع "مار الاجو" بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي ثبت بعد ذلك أن سكرتيره الصحفي مصاب بالفيروس.

ويسعى ترامب للترويج لفكرة أن الحياة في الولايات المتحدة تعود لطبيعتها على الرغم من أن عدد وفيات الفيروس مستمر في الزيادة ومن المتوقع أن يتخطى المئة ألف في الأيام المقبلة.

وقالت ديبورا بيركس، منسقة قوة العمل المعنية بفيروس كورونا في إفادة في البيت الأبيض أمس الجمعة، إن على الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية الممتدة لتشمل يوم إحياء ذكرى الجنود الراحلين أن يخرجوا، وأضافت: "العبوا الغولف والتنس والكرة واذهبوا للشواطئ.. لكن ابقوا على مسافة ستة أقدام من بعضكم البعض".

المصدر: "رويترز"