ولاية نيفادا الأمريكية تحصل على تكنولوجيا إماراتية لتوسيع نطاق فحوص كورونا

أعلنت ولاية نيفادا الأمريكية عن حصولها على مواد تقنية متقدمة من مجموعة "جي 42" في أبوظبي بهدف توسيع نطاق الفحوصات المخبرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الولاية.

وقال جيم مورين المتحدث باسم اللجنة المعنية بمكافحة كوفيد-19، إن هذه المواد التقنية من شأنها تسهيل إجراء دراسة مبتكرة حول التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان صحفي نقلته وسائل الإعلام في مدينة لاس فيغاس، أن التكنولوجيا المتقدمة التي جرى الحصول عليها من الشركة الإماراتية ستساعد في إطلاق أول مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء أعداد كبيرة من الفحوصات الخاصة بالفيروس في لاس فيغاس.

وأوضح جيم مورين أن التكنولوجيا الإماراتية ستعزز من قدرات الولاية الأمريكية على إجراء مزيد من البحوث بهدف تقليص أثر الفيروس على الأمريكيين خلال الأزمة.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اتصالا هاتفيا من ستيف سيسولاك حاكم ولاية نيفادا الأمريكية مؤخرا تناول آخر تطورات أزمة فيروس كورونا على المستوى العالمي وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها.

ومجموعة "جي 42" رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتتخذ من أبوظبي مقرا لها.

المصدر: وام