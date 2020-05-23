حاكم نيويورك: التجمعات التي تصل إلى 10 أفراد يجب أن تبقى "آمنة"

نصح أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية السكان بأن يتحروا الحكم السليم ويطبقوا قواعد التباعد الاجتماعي عند وجودهم في تجمعات تصل إلى 10 أشخاص.

وقال إن ذلك حسبما هو مسموح به في أمر تنفيذي صدر في وقت متأخر أمس الجمعة يقضي بتخفيف القيود.

وفي إفادته اليومية يوم السبت، قال كومو إن ولاية نيويورك سجلت 84 حالة وفاة في 22 مارس مقابل 109 وفيات في اليوم السابق، حيث تشهد الولاية اتجاها آخذا في الانخفاض في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس.

وصرح كومو "يمكن أن يكون لديك تجمع آمن يضم 10 أشخاص، ويمكن أيضا أن يكون تجمعا غير آمن على الإطلاق ويضم 10 أشخاص".

وتابع قائلا: "إذا لم تضطر لأن تكون في مجموعة من عشرة أشخاص، فلا تفعل".

المصدر: رويترز