بريطانيا.. اختبار فحص لكورونا يستغرق ساعة واحدة

أفادت وكالة "رويترز" بأن مستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، تجرّب فحصا للكشف عن فيروس كورونا، يظهر النتيجة خلال فترة تزيد على ساعة واحدة بقليل.

وبدأت المستشفيات بتجربة هذا النظام الجديد للفحص بعد أن حصل على ترخيص الجهات التنظيمية المعنية.

ويعتمد الفحص الجديد على اختبار الحمض النووي، وطوره أستاذ في "إمبريال كوليدج" في لندن وحصل على موافقة استخدامه من الهيئة المعنية بالرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة نهاية أبريل الماضي بعد تجارب ناجحة.

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ويستخدم الفحص حاليا في أقسام علاج السرطان وأقسام الولادة تمهيدا للاستعانة المحتملة به على نطاق أوسع.

ولا يتطلب الفحص الجديد إرساله لمعامل تحاليل، مما قد يتيح إجراء الفحوصات على نطاق أوسع وأسرع لعدد أكبر من الناس.

ولا تزال بريطانيا حتى الآن تستخدم فحوصا مخبرية تستغرق 48 ساعة لتظهر النتائج وتتطلب من الناس التنقل لمراكز الفحص الإقليمية أو إرسال العينات والنتائج عبر البريد.

ومن شأن وجود فحص أسرع أن يسمح للمزيد من الناس بالعودة للعمل وكذلك سيتيح إجراء الاختبارات بشكل أكثر انتظاما وقد يساعد على تحقيق عدد الفحوص الذي تهدف إليه الحكومة البريطانية، وهو 200 ألف فحص بوميا، باعتباره عنصرا مهما في إنهاء إجراءات العزل العام بنجاح.

المصدر: رويترز