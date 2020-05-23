ارتفاع ملحوظ بمعدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و1852 حالة وفاة.

وجاء في بيان لتلك المراكز، اليوم السبت: "تم تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1595885 إصابة مؤكدة، كما ارتفع عدد الوفيات ارتفع من 1852 حالة إلى 96002".

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وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا مسجلة 24268 مقارنة بـ20522 سجلتها أمس الجمعة، كما سجلت ارتفاعا بمعدل الوفيات عند 1852 مقارنة مع 1089 سجلتها أمس الجمعة.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالات