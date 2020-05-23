رسالة من السماء لسكان الأرض خلال الحجر الصحي

قال رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر، إن ممارسة الهوايات والأمور المفضلة، ستساعد أبناء الأرض على التكيف مع العزلة الذاتية المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رائد الفضاء، خلال بث من محطة الفضاء الدولية على موقع روس كوسموس: "نصيحتي الرئيسية هي العثور على عمل تحبه حقا، ومحاولة القيام بهذا العمل، وخلال ذلك، سيمر الوقت بسرعة أكبر وستكون العزلة أسهل بكثير".

وكمثال، ذكّر بالتدريب خلال الخدمة العسكرية وقال: "بغض النظر عما يفعله الجندي، فهو يجب أن يتعب".

وأوضح رائد الفضاء: "هنا في الفضاء، الأمر متشابه من حيث المبدأ. كل ما كان المرء مشغولا، سيصبح من الأسهل تحمل كل هذه العزلة".

لكنه اعترف أنه في هذا الصدد، بأن وضع الطاقم في المدار، أسهل من حالة أبناء الأرض خلال العزلة الذاتية، لأن هؤلاء لم يكونوا مستعدين لذلك.

وصل فاغنر مع رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين والأمريكي كريستوفر كاسيدي، إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية المأهولة سويوز MS-16 في أبريل.

المصدر: نوفوستي