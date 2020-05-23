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كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Reuters
كندا
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أعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و97 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: "تم رصد 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 82892، كما تم تسجيل 97 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 6277 حالة".

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وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات 

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