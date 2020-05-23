جائحة "كوفيد-19" تلقي بظلالها على احتفالات عيد الفطر في إفريقيا

عادة ما يحتفل بكاري دياكيتيه بانتهاء شهر رمضان بصلاة العيد في المسجد وإقامة تجمع عائلي كبير، لكن مظاهر الاحتفال تقلصت هذا العام مع استمرار تفشي جائحة كوفيد-19 في ساحل العاج.

بكاري دياكيتيه وبدلا من الذهاب إلى المسجد هذا الصباح، صلى في شرفة المنزل مع عدد قليل من أفراد أسرته، وتناولت الأسرة غداء متواضعا من الأرز والكسكس مع عصير تقليدي بعدما كان طعامها المعتاد في أول أيام العيد أطباقا من اللحم في جمع كبير من العائلة والأصدقاء.

إقرأ المزيد

وقال دياكيتيه (66 عاما) الذي لا يستطيع لقاء 3 من أبنائه الخمسة: "عادة ما كان يأتي أفراد العائلة من جميع الأحياء للاحتفال.. هذا العام سيبقى الجميع في المنزل لتجنب خطر العدوى.. هذا احتفال هادئ جدا مقارنة بالسنوات الأخرى".

وأضاف "نفتقد الناس ونفتقد الدفء.. الأجواء لا توحي بعطلة".

وفي حين خففت دول إفريقية عديدة، ومنها ساحل العاج، إجراءات إغلاق المساجد مما سمح للناس بصلاة الجماعة، ظل تأثير فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 100 ألف في القارة واضحا.

وفي الصومال، قالت "رويترز" إن عشرات المساجد في العاصمة مقديشو كانت مزدحمة يوم السبت على نحو يجعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، ومع ذلك، كانت معظم الشوارع خالية، ولم يظهر الأطفال الذين يتدفقون عادة على الحدائق العامة في المدينة خلال العيد.

وفي أحد مساجد أبيدجان، تم وضع علامة على كل سجادة صلاة يجب أن يظل مكانها خاليا ضمانا للتباعد.

وفي نيامي عاصمة النيجر ودار السلام عاصمة تنزانيا، كانت بعض المساجد مزدحمة كالمعتاد، ولكن ظلت مساجد عديدة مغلقة لأن الأئمة لمسوا صعوبة في إقامة الصلاة بأمان.

المصدر: رويترز