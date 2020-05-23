تركيا تعيد تشغيل القطارات والخطوط الجوية تتجنب خفض العمالة

أعلنت تركيا اليوم السبت، أن بعض القطارات التي تعمل بين المدن ستستأنف رحلاتها هذا الأسبوع مع تخفيف البلاد إجراءات العزل العام الجزئي الذي فرضته بسبب فيروس كورونا.

وفرضت تركيا في إطار العزل العام على السكان البقاء في المنازل في العطلات الأسبوعية وأغلقت المطاعم والمدارس، ومعظم حدودها وأوقفت بعض السفر بين المدن الكبيرة للحد من انتشار الفيروس.

وبدأت السلطات تخفيف القيود وقالت إنها "تستهدف إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا"، وبذلك سيكون بإمكان القطارات ابتداء من يوم الخميس المصادف 28 مايو، القيام بست عشرة رحلة في اليوم بين مدن تشمل أنقرة واسطنبول.

من جهته، أكد رئيس الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي، أن "الشركة تهدف إلى حماية العمالة حتى نهاية عام 2021".

وأضاف: "مهمتنا مقاومة تسريح العمالة بقدر ما نستطيع".

وتوفي قرابة 4300 شخص بفيروس كورونا المستجد في تركيا التي تأتي في المرتبة التاسعة بين دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد- 19"، إذ سجلت أكثر من 154 ألف حالة.

المصدر: "رويترز"