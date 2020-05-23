ألمانيا.. إصابة أكثر من 40 شخصا بكورونا بعد حضور قداس في فرنكفورت

أصيب أكثر من 40 شخصا بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، عقب حضورهم قداسا بالكنيسة المعمدانية في مدينة فرنكفورت.

وقال مدير إدارة الصحة بالمدينة، رينيه غوتشالك، اليوم السبت: "الغالبية العظمى من المصابين ليسوا في حالة مرضية صعبة.. على حد علمنا، هناك شخص واحد فقط بالمستشفى".

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وصرح نائب رئيس الدائرة أنتوني والكزوك لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" بأن الخدمة جرت في 10 مايو في كنيسة معمدانية.

وأكد والكزوك للصحيفة أن الكنيسة لم تنتهك الإرشادات الرسمية التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس.

ورجح نائب رئيس الكنيسة البروتستانتية - المعمدانية، فلاديمير بريتسكاو، أن يكون عدد المصابين الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى ستة.

كما أعلنت مدينة هاناو الألمانية أنه وفقا لمعلومات منطقة ماين - كينتسيش، أصيب من هاناو 16 شخصا، على الأقل، بفيروس كورونا المستجد خلال القداس الذي أقيم في فرنكفورت، لذلك ألغت المنطقة والمدينة صلاة عيد الفطر للمسلمين والتي كانت مقررة باستاد "هيربرت دروزه" يوم الأحد.

جدير بالذكر أن الكنائس في ولاية هيس الألمانية تمكنت من الاحتفاظ بالخدمات منذ 1 مايو شريطة أن تلتزم بقواعد الإبعاد والنظافة الاجتماعية الرسمية.

المصدر: وكالات