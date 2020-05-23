احتمال استئناف الطيران بين تركيا وكازاخستان في أواخر يونيو

قالت وزارة الصناعة في كازاخستان، إن شركات الطيران الوطنية ونظيراتها في تركيا، قد تستأنف رحلات نقل الركاب بين البلدين في أواخر يونيو، إذا ظل وضع فيروس كورونا المستجد قيد السيطرة.

وأضافت الوزارة، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، أن وزير النقل في كازاخستان بايبوت أتامكولوف، ناقش الخطط المتعلقة بذلك في اتصال هاتفي، مع وزير النقل التركي عادل كارا إسماعيل أوغلو.

وإذا نجحت هذه الخطوة ستكون الأولى لكازاخستان، بعد أن علقت الرحلات الجوية الدولية للركاب في مارس بسبب الوباء، ولم تسمح إلا بالرحلات الجوية الخاصة لإعادة مواطنيها من الخارج.

وخلال الشهر الجاري استأنفت كازاخستان تدريجيا الرحلات الجوية الداخلية، ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع أقاليم البلاد ابتداء من 25 مايو.

المصدر: رويترز