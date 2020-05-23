بالصور.. مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف فى البرازيل ثاني بؤرة لتفشي كورونا!

نشرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، صورا صادمة تظهر مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف في البرازيل التي تعد ثاني بؤرة بعد أمريكا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 20803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الحالات على مستوى البلاد إلى 330890.وهي أسرع من وتيرة انتشار كورونا في الولايات المتحدة حاليا إذ سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

وأصبحت البرازيل ثاني أكبر بؤرة حول العالم لتفشي الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 330890 شخصا لتسبق روسيا بذلك العدد.



وأضافت وزارة الصحة أنه يتم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يوميا بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وتظهر لقطات الصور المقابر المفتوحة في مدينة ساو باولو، وهي أكثر المدن تضررا بتفشي فيروس كورونا التاجي.

وتم توجيه انتقادات لإذعة لرئيس البرازيل، جايير بولسونار، الذي يشبهه كثيرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أسلوب تعامله المستخف بتفشي فيروس كورونا داخل البلاد، وهو ما أدى لاستقالة وزير الصحة في ذروة أزمة نفشي كورونا.

المصدر: وكالات