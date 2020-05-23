ترامب يكشف متى بدأ بتناول الدواء ضد الملاريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بدأ بتناول دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، بعد اكتشاف حالتين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، في حديث مع الصحفية شيريل أتكيسون: "أنا أثق بهذا الدواء إلى حد كبير. وقمت بتناول كورس علاج من هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور نتيجة اختبار إيجابية لـ كوفيد-19، لدى موظفين في البيت الأبيض. أعتقد أنه من الجيد تناول برنامج علاج كامل من هذا الدواء".

وشدد ترامب، على أنه تناول هذا الدواء، خلال فترة أسبوعين.

في وقت سابق، ذكر ترامب، أنه في الآونة الأخيرة يأخذ قرصا واحدا كل يوم من عقار هيدروكسي كلوروكوين. ولاحقا أعلن أنه توقف عن استخدام هذا العلاج.

المصدر: نوفوستي