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صحيفة: جونسون يعتزم تقليص مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس البريطانية

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صحيفة: جونسون يعتزم تقليص مشاركة
Reuters TM/JAS
شعار شركة هواوي
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قالت صحيفة "ديلي تلغراف"، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يعتزم تقليص مشاركة شركة "هواوي" الصينية لصناعة معدات الاتصال، في شبكة الجيل الـ5 البريطانية في أعقاب أزمة كورونا.

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وشركة "هواوي"، تحولت لهدف للإدارة الأمريكية التي تقول إن بكين قد تستغل الشركة في سياساتها، بينما تنفي الصين و"هواوي" مرارا هذه الاتهامات.

وتتطلع الولايات المتحدة لتقديم بدائل إلى الدول عن التعامل مع الصين وشركاتها، إلا أنها أقرت بأنها متأخرة في تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث لا تصنّع أي شركة أمريكية هذه التكنولوجيا.

المصدر: "رويترز"

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