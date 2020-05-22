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واشنطن تضيف عشرات الشركات والمؤسسات الصينية إلى القائمة السوداء

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واشنطن تضيف عشرات الشركات والمؤسسات الصينية إلى القائمة السوداء
Reuters JCS/KFM
العلم الصيني
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قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى قائمة اقتصادية سوداء على خلفية انتهاكات حقوق الانسان.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستعاقب 9 شركات ومؤسسات بسبب "تواطؤها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتجاوزاتها المرتكبة في حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري والمراقبة عالية التقنية ضد مسلمي الأويغور في الصين".

وقالت الوزارة إن 7 كيانات تجارية ساعدت الصين في عمليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة.

كما أضافت الوزارة 24 منظمة حكومية وتجارية إلى القائمة الاقتصادية، لمشاركتها في اقتناء مواد استخدمها الجيش الصيني.

المصدر: "رويترز"

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