واشنطن تضيف عشرات الشركات والمؤسسات الصينية إلى القائمة السوداء

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى قائمة اقتصادية سوداء على خلفية انتهاكات حقوق الانسان.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستعاقب 9 شركات ومؤسسات بسبب "تواطؤها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتجاوزاتها المرتكبة في حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري والمراقبة عالية التقنية ضد مسلمي الأويغور في الصين".

وقالت الوزارة إن 7 كيانات تجارية ساعدت الصين في عمليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة.

كما أضافت الوزارة 24 منظمة حكومية وتجارية إلى القائمة الاقتصادية، لمشاركتها في اقتناء مواد استخدمها الجيش الصيني.

المصدر: "رويترز"