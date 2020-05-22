ناقلات وقود إيرانية تقترب من الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا

أفادت بيانات تتبع السفن، بأن أسطولا صغيرا من خمس ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا، يقترب من البحر الكاريبي، ومن المتوقع وصول أول سفينة إلى مياه فنزويلا يوم الأحد.

ووفقا للبيانات المختلفة، فإن إيران ماضية في توريد حوالي 1.53 مليون برميل من البنزين والوقود إلى فنزويلا.

وتسببت هذه الشحنات، في مواجهة دبلوماسية بين الولايات المتحدة، وإيران وفنزويلا الخاضعتين للعقوبات الأمريكية.

وعززت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تواجدها في البحر الكاريبي، من أجل ما تقول إنها عملية موسعة لمكافحة المخدرات.

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لكن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، قال أمس الخميس إنه ليس على علم بأي عمليات تتعلق بالشحنات الإيرانية.

وقال للصحفيين: "لا نزال نقول إن إيران وفنزويلا، تنتهكان بوضوح العقوبات الدولية بهذه العملية".

وذكر وزير الدفاع الفنزويلي أن جيش بلاده، سيرافق الناقلات فور وصولها إلى منطقة البلاد الاقتصادية الحصرية.

واقتربت الناقلة فورشن التي تحمل علم إيران، وهي الأولى في الأسطول، من البحر الكاريبي اليوم الجمعة.

وتبحر وهي تشغل إشارة الأقمار الصناعية لديها منذ عبورها قناة السويس في وقت سابق من مايو.

المصدر: رويترز