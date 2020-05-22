البرتغال تفتح حدودها أمام السياح الأوروبيين

أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوشتو سانتوش سيلفا، أن السياح مرحب بهم في بلاده، لتكون البرتغال بين أوائل الدول الأوروبية التي تفتح حدودها أمام السياح من الدول الأخرى في القارة.

وأضاف سانتوش سيلفا في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، أن السياح القادمين سيخضعون لبعض الفحوص الطبية في المطارات، لكن دون وضعهم في الحجر الصحي الإجباري لاحقا.

وقال: "يستجيب نظام الرعاية الصحية في البرتغال بشكل جيد لتداعيات جائحة فيروس كورونا، وهذا الأمر مهم جدا حتى يكون باستطاعتنا أن نرحب بالضيوف".

وتقوم البرتغال التي سجلت 30200 حالة إصابة بفيروس كورونا و1289 حالة وفاة، بالتخفيف ببطء من قيود العزل العام السارية منذ منتصف مارس الماضي.

وتضررت البرتغال أقل من جارتها إسبانيا، أو إيطاليا، وهما الدولتان اللتان تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد في يونيو المقبل.

واستأنفت العديد من المتاجر والمطاعم عملها في البرتغال مع مراعاة تدابير صحية صارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة المبذولة لإنعاش الاقتصاد المعتمد على السياحة.

المصدر: وكالات