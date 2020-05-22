تسجيل لآخر اتصال مع الطائرة الباكستانية المنكوبة يسلط الضوء على أسباب الكارثة

نشر موقع مختص بمراقبة اتصالات الطيران تسجيلا صوتيا لآخر اتصال مع قائد طائرة الركاب الباكستانية التي تحطمت اليوم الجمعة في مدينة كراتشي.

وأكد التسجيل المنشور على موقع liveatc.net أن قائد الطائرة المنكوبة من طراز "إيرباص إيه 320" أرسل قبيل الكارثة إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة في المطار بأن محركي الطائرة تعطلا عن العمل أثناء محاولة هبوط ثانية.

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وبعد محاولة هبوط أولى فاشلة، حوّمت الطائرة فوق المطار للاقتراب من المدرج مرة أخرى، حين أبلغ أحد المراقبين قائد الطائرة بأنها تنحرف عن مسارها يسارا.

ورد القائد على ذلك بالقول إن الطائرة تحاول العودة إلى مسارها والمحركين تعطلا، وطلب إذنا بالهبوط في أي من مدرجي المطار.

وبعد 12 ثانية، أرسل قائد الطائرة إلى المراقبين إشارة استغاثة "ماي دي"، ومنح للرحلة مرة أخرى إذن بالهبوط في أي من المدرجين غرب وجنوب غربي المطار.

وكان ذلك آخر اتصال بين برج المراقبة والطائرة التي سقطت في منطقة موديل كولوني السكنية.

المصدر: رويترز