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بوتين يعزي قيادة باكستان بضحايا تحطم طائرة الركاب

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بوتين يعزي قيادة باكستان بضحايا تحطم طائرة الركاب
Sputnik Alexei Nikolskiy
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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية لنظيره الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، في ضحايا كارثة طائرة ركاب تحطمت قرب مدينة كراتشي في وقت سابق اليوم الجمعة.

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نجاة راكب واحد على الأقل جراء تحطم الطائرة في كراتشي
نجاة راكب واحد على الأقل جراء تحطم الطائرة في كراتشي

وقال بوتين في البرقية: "هنا في روسيا نشاطر ذوي ضحايا هذه الكارثة مشاعر حزنهم، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكدت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) أن طائرة ركاب تابعة لها كان على متنها 109 أشخاص تحطمت اليوم أثناء محاولة الهبوط في مطار كراتشي وسط مخاوف من مقتل معظم ركابها وأفراد الطاقم.

المصدر: وكالات

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