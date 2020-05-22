بيلاروس تطور إنتاج الصواريخ لأن أحدا لم ينبذ الحرب حتى في زمن كورونا

كشف رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده ستطور إنتاجها من الصواريخ لحاجاتها الدفاعية، لأن أحدا لم يتخل عن الحرب حتى في زمن تفشي فيروس كورونا الخطير.

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وقال اليوم: "على الرغم من الأوبئة والفيروسات والهستيريا لم يقم أحد بنبذ الحرب"، و "عليك الاستعداد لها في وقت السلم"، حتى لا "تجني ثمارا مريرة" لاحقا. لذلك، "عليك إنفاق المال على الدفاع"، على الرغم من أنه "لا توجد أموال فائضة" لدينا.

وأوضح لوكاشينكو أن المهمة الاستراتيجية لبيلاروس في حالة العدوان العسكري عليها، هي إلحاق ضرر فادح لا يحتمل بالعدو.

وأضاف: "وعلينا أن نثبت ذلك الآن، حتى يفهم أولئك الذين لو فكروا يوما لا سمح الله بالقتال ضدنا، أنه بإمكاننا الرد عليهم بكرامة".

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن أفضل إجابة من وجهة نظر قدرات التسلح اليوم، هي الصواريخ والأسلحة عالية الدقة.

وأكد لوكاشينكو أن بيلاروس دولة محبة للسلام ولن "تنخرط في العدوان المعولم، للاستيلاء على أراضي الدول الأجنبية".

وقال: "لا يوجد مثل هذا" الاهتمام "بالنسبة لنا ضد دول أخرى. لذلك، ليس من المنطقي بالنسبة لنا تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات بأسلحة نووية. نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك. يجب أن نركز على ما هو ممكن. لذلك، نحن نطور إنتاج الصواريخ المناسبة".

المصدر:BЕLТА