الهند.. الشرطة تودع طبيبا مستشفى الأمراض العقلية لانتقاده نقص الكمامات (فيديو)

تصدر الطبيب الهندي أخصائي التخدير، سودهاكار راو، عناوين الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة وللمرة الثانية في شهرين إثر نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية.

وتظهر سلسلة من مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل واسع في الإنترنت مواجهات بين راو والشرطة على طريق سريع في مدينة فيساكاباتنام الجنوبية حيث يعيش ويعمل، وتقول السلطات إنه تم نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بعد ذلك.

وتأتي الأخبار بعد تقارير عن مواجهة الأطباء الهنود ردود فعل عنيفة بعد تحدثهم علنا عن نقص معدات الحماية كالكمامات والسترات الواقية أو عدم الاستعداد الكافي في المستشفيات، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل راو لأول مرة من دون قميص، جالسا داخل سيارته على جانب الطريق، ويصرخ أمام الشرطة.

وفي مقطع فيديو آخر، يرقد الطبيب على الطريق ويداه مقيدتان خلف ظهره بينما يضربه شرطي بهراوة، وقالت الشرطة إنه تم إيقاف الشرطي بانتظار التحقيق.

وفي مقطع آخر قام الضباط بتقييد الطبيب واعتقاله، لكن قبل نقله تحدث إلى الصحافيين المحليين، وقال إن رجال الشرطة أوقفوه وأجبروه على الخروج من السيارة وانتزعوا هاتفه ومحفظته وضربوه.

يذكر أنه في الـ 3 من أبريل، أخبر الدكتور راو، الذي يعمل في مستشفى حكومي، وسائل الإعلام أن الأطباء لم يتم إعطاؤهم ملابس واقية وأقنعة كافية. "يُطلب منا استخدام نفس القناع لمدة 15 يوما، كيف يمكننا علاج المرضى وتعريض حياتنا للخطر؟".

من جهتها اعتبرت الحكومة أن الدكتور بتصريحاته يثير المخاوف وأضر بمعنويات العاملين الآخرين في الرعاية الصحية.

Videos surfacing on violence against the doctor are distressing. He didn't even agitate or resist as shown here, yet he was kicked and put on the ground.#JusticeForDrSudhakarpic.twitter.com/7SCLsBpFzE — Lokesh Nara #StayHomeSaveLives (@naralokesh) May 17, 2020

@India_NHRC Dr. Sudhakar Rao was asked to leave the meeting, was suspended, kicked by a constable and now sent to mental hospital, hand tied behind. His crime- spoke publicly about the lack of protective equipment in hospitals treating Covid-19 patients. https://t.co/bUd6sZJSTy — Amrit Bakhshy (@amritbakhshy) May 22, 2020

Visakhapatnam doctor who was suspended for demanding PPEs thrashed by cops for 'creating nuisance' on road https://t.co/TYWSxHq0aI — OpIndia.com (@OpIndia_com) May 17, 2020

A Must see Video



Dr. Sudhakar Rao tells horrific condition of PPE ( Personal Protection Equipment ) for docs in Andhra #CoronaVirus



One N95 mask has been given to use for 15 days@ysjagan please provide medical supplies to the frontline doctors nurses to protect them pic.twitter.com/ijmXwsjKLM — Telugu360 (@Telugu360) April 6, 2020

المصدر: وكالات