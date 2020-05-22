 
مباشر

الهند.. الشرطة تودع طبيبا مستشفى الأمراض العقلية لانتقاده نقص الكمامات (فيديو)

أخبار العالم

الهند.. الشرطة تودع طبيبا مستشفى الأمراض العقلية لانتقاده نقص الكمامات (فيديو)
Reuters
الهند- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxl0

تصدر الطبيب الهندي أخصائي التخدير، سودهاكار راو، عناوين الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة وللمرة الثانية في شهرين إثر نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية.

وتظهر سلسلة من مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل واسع في الإنترنت مواجهات بين راو والشرطة على طريق سريع في مدينة فيساكاباتنام الجنوبية حيث يعيش ويعمل، وتقول السلطات إنه تم نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بعد ذلك.

وتأتي الأخبار بعد تقارير عن مواجهة الأطباء الهنود ردود فعل عنيفة بعد تحدثهم علنا عن نقص معدات الحماية كالكمامات والسترات الواقية أو عدم الاستعداد الكافي في المستشفيات، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل راو لأول مرة من دون قميص، جالسا داخل سيارته على جانب الطريق، ويصرخ أمام الشرطة.

وفي مقطع فيديو آخر، يرقد الطبيب على الطريق ويداه مقيدتان خلف ظهره بينما يضربه شرطي بهراوة، وقالت الشرطة إنه تم إيقاف الشرطي بانتظار التحقيق.

وفي مقطع آخر قام الضباط بتقييد الطبيب واعتقاله، لكن قبل نقله تحدث إلى الصحافيين المحليين، وقال إن رجال الشرطة أوقفوه وأجبروه على الخروج من السيارة وانتزعوا هاتفه ومحفظته وضربوه.

يذكر أنه في الـ 3 من أبريل، أخبر الدكتور راو، الذي يعمل في مستشفى حكومي، وسائل الإعلام أن الأطباء لم يتم إعطاؤهم ملابس واقية وأقنعة كافية. "يُطلب منا استخدام نفس القناع لمدة 15 يوما، كيف يمكننا علاج المرضى وتعريض حياتنا للخطر؟".

من جهتها اعتبرت الحكومة أن الدكتور بتصريحاته يثير المخاوف وأضر بمعنويات العاملين الآخرين في الرعاية الصحية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا