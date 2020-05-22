"الأناضول": حسابات كثيرة تحاول الإساءة لتركيا وحكومتها كـ"حادثة مساجد إزمير"

تعرضت وكالة "الأناضول"، إلى الحديث عن حقيقة بث أنظمة مكبرات الصوت في العديد من مساجد مدينة إزمير التركية أغنية "بيلا تشاو" الإيطالية الشهيرة في وقت واحد.

ولفتت "الأناضول"، إلى أن حسابات كثيرة تحاول الإساءة لتركيا وحكومتها باستغلال أي حادثة مهما كانت دوافعها ومهما كان موقف الحكومة التركية منها.

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وأوضحت أن اختراق نظام الأذان المركزي المعمول به في تركيا، وبث أغنية بدلا من الأذان في أكثر من مسجد في نفس الوقت بمدينة إزمير التركية، كان محاولة من تلك الحسابات للإساءة لتركيا.

واحتجزت الشرطة التركية، الخميس 21 مايو، سيدة بعد اختراق نظام الأذان المركزي وبث الأغنية.

وأثار بث الأغنية غضبا في الحكومة ولدى المسؤولين الدينيين في تركيا لكسره أحد المحرمات الدينية، حيث من المفترض أن تبث المساجد دعوات للصلاة أو رسائل دينية أخرى مهمة فقط.

المصدر: الأناضول



