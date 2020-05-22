إعادة فتح المعابر جزئيا بين شطري قبرص في يونيو

اتفق شطرا جزيرة قبرص على إعادة فتح المعابر بينهما التي أغلقت بسبب وباء كوفيد-19، تدريجيا.

وقال كيرياكوس كوشوس الناطق باسم الحكومة القبرصية، مساء الخميس: "الرئيس نيكوس أناستاسيادس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، مصطفى أكينجي اتفقا على السماح بإعادة فتح المعابر البرية اعتبارا من الثامن من يونيو".

وأضاف كوشوس: "الحكومة القبرصية ستجري بانتظام فحوصا لأشخاص تختارهم عشوائيا بين الذين يسلكون نقاط العبور".

وبذلك يمكن لحوالي 1500 عامل بناء من الجانبين كانوا قد تظاهروا ضد إغلاق المعابر، العودة للعمل في جنوب الجزيرة، وسيسمح لفئات أخرى بالتوجه إلى الشطر الجنوبي، بينهم الطلاب القبارصة الأتراك والأشخاص الذين يتلقون علاجا ضد السرطان أو لديهم مواعيد في مستشفيات.

وقد رفعت الخميس إجراءات العزل وسمح للمطاعم بإعادة فتح شرفاتها فقط وللناس بالتوجه إلى الشواطئ.

وكانت الحكومة القبرصية أغلقت المعابر الثمانية بين 28 فبراير و10 مارس تاريخ ظهور أول إصابة بكورونا في شمال الجزيرة.

وأحصت "جمهورية شمال قبرص التركية" 108 إصابات بينها 8 وفيات، لكنها لم تسجل أي إصابة منذ أبريل.

وفي جنوب الجزيرة، أحصت السلطات 922 إصابة و17 وفاة، لكن لم تعد تسجل فيها سوى إصابات قليلة يومية منذ مطلع مايو.

المصدر: وكالات