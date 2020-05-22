1.3 مليون دولار مساعدة أممية لكوريا الشمالية لمواجهة كورونا

قالت الأمم المتحدة، في تقرير اليوم الجمعة، إنها جمعت 1.3 مليون دولار، لتقديم المساعدة لكوريا الشمالية لتجنب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد فيها.

ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن هذا المبلغ الذي تم إحصاؤه للمرة الأخيرة يوم الأربعاء، يمثل حوالي 3% من مبلغ 397 مليون يقدر أنها ضرورية، لدعم جهود التصدي لتفشي الفيروس في كوريا الشمالية.

وأوضح التقرير أنه تم إرسال حوالي 900,000 دولار لدعم كوريا الشمالية في مكافحة كورونا.

وتؤكد كوريا الشمالية عدم وجود إصابات بالفيروس على أراضيها، بيد أن المراقبين الدوليين يرون أنها معرضة بشدة للمرض، بسبب ضعف بنيتها التحتية الطبية.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين في وقت متأخر من يناير الماضي، في حركة احترازية لمنع تفشي الفيروس، وشددت معايير الحجر الصحي، على السلع والأفراد القادمين من الخارج.

المصدر: يونهاب