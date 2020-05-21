وزير إيطالي: العمل جار على اتفاقية جديدة للهجرة تشمل الاتحاد الأوروبي كله

قال وزير الشؤون الأوروبية في إيطاليا إينتزو أميندولا، إن العمل جار على اتفاقية جديدة بشأن الهجرة تشمل الاتحاد الأوروبي كله.

وأضاف أميندولا في تصريحات إذاعية الخميس، أن "الوقت قد حان لهذا الأمر الذي كانت تعرقله مقاومة دول شرق أوروبا".

وأوضح أن "الإدارة المشتركة للحدود كانت أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية في دورتها الحالية، وتم تأكيدها".

وشدد الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، على أن "ما تفعله مالطا إزاء الهجرة، عمل لا يتم بالتنسيق مع الشركاء، فنحن على حدود خارجية وعلينا المطالبة بنظام أوروبي مشترك لإدارة تدفق الهجرة والمهاجرين من إفريقيا".

وطالب أميندولا بأن يتم الوصول إلى المعاهدة الجديدة "بطريقة منسقة وتعاونية مطلقة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية