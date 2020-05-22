القبض على متهم ثالث بقتل شاب من أصل إفريقي في الولايات المتحدة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، عن اعتقال ثالث مشتبه به في قتل رجل أعزل من أصول إفريقية أثناء ممارسته الركض بمدينة برونزويك بولاية جورجيا، ونشر فيديو الجريمة على الإنترنت.

وقال المكتب في بيان له إن المقبوض عليه المدعو ويليام برايان عمره 50 عاما، ومتهم بارتكاب جريمة قتل بطلقة وجهها لرجل داكن البشرة اسمه أحمد أربيري في الـ25 من عمره.

ونشر برايان على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجل فيه عملية القتل، مما أثار غضبا واستياء كبيرين في المجتمع الأمريكي.

وكانت شرطة ولاية جورجيا، أعلنت في 8 مايو، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بعد توقيف رجلين للاشتباه بتورطهما في قتل الشاب، وذلك بعد مرور 74 يوما على ارتكاب الجريمة.

وأثناء هذا الإعلان تجمع مئات المحتجين أمام محكمة المدينة للمطالبة بإحقاق العدالة.

المصدر: وكالات