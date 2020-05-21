ظريف لواشنطن وأوروبا: لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب

شن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هجوما حادا على الولايات المتحدة ودول أوروبا، متهما واشنطن بأنها شريك لإسرائيل في كل جرائمها ضد الفلسطينيين.

ونشر ظريف تغريدة في "تويتر" اليوم الخميس، كتب فيها: "مثير للاشمئزاز أن الذين وجدت حضارتهم "الحل النهائي" في غرف الغاز، يهاجمون الذين يسعون إلى حل حقيقي عبر صناديق الاقتراع من خلال الاستفتاء".

وتساءل: "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب".

وأرفق ظريف التغريدة برسم كتب عليه أن "فلسطين ستكون حرة"، وأن "الحل النهائي هو المقاومة حتى الاستفتاء".

Disgusting that those whose civilization found a "Final Solution" in gas chambers attack those who seek a real solution at the ballot box, through a REFERENDUM.



Why are US and West so afraid of democracy?



Palestinians should not have to pay for your crimes, or for your guilt. pic.twitter.com/0jjB9jaljw — Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2020

وفي تغريدة أخرى، اتهم ظريف الإدارة الأمريكية بالتورط "في جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق البشرية"، مضيفا: "يجب محاسبتهم (مسؤولو البيت الأبيض) على كل عمل عدواني، بدءا من اغتصاب الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام الفصل العنصري بموجب "صفقة القرن" وصولا إلى قتل الأطفال بالأسلحة الأمريكية".

'Bibi-Firsters'—whether in Foggy Bottom or 1600 Penn—are complicit in all Israeli crimes against humanity.



They will have to account for EVERY aggression—from the usurping of Palestinian land & apartheid under the 'Deal of Century' to enabling murder of children with US weapons. pic.twitter.com/uPKzrkco1q — Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2020

المصدر: RT