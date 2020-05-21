الصليب الأحمر: مقتل المئات باشتباكات قبلية في جنوب السودان

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، أن مئات المدنيين بينهم 3 من موظفي الإغاثة قتلوا، في سلسلة اشتباكات قبلية اندلعت في قرى بولاية جونقلي الواسعة بدولة جنوب السودان.

وحذرت اللجنة من أن القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا زادت صعوبة إجلاء المصابين جوا وتقديم العناية الجراحية للمصابين.

من جهتها، نددت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، والتي تحقق حاليا في الاشتباكات، بالعنف وحثت الحكومة على إيجاد اتفاق بخصوص تعيين حكام الولايات.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان ديفيد شيرر: "نحث الحكومة والأطراف الأخرى بقوة على الاتفاق على هذه التعيينات الضرورية حتى تتمكن الولايات من اتخاذ إجراءات لمنع الصراعات وتحقيق السلام والتعاون في الاستجابة لمرض كوفيد-19".

وتشهد جنوب السودان مواجهات عرقية منذ عقود بسبب الصراع على الماشية والأرض إضافة إلى عمليات الأخذ بالثأر، لكن العنف تصاعد في الشهور القليلة الماضية بعدما حددت الحكومة في فبراير الماضي، عشر ولايات جديدة بينها جونقلي، لكنها لم تتمكن من الاتفاق على تعيينات حكامها مما أدى إلى فراغ في السلطة.

المصدر: "رويترز"