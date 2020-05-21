وزيرا الدفاع الأمريكي والبريطاني يبحثان تعزيز الناتو وسبل الحد من "أنشطة روسيا والصين"

أجرى وزير الدفاع البريطاني بين والاس اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، بحثا فيها "واقع التعاون والتحديات المشتركة بين بلديهما".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن والاس وإسبر ناقشا "تعزيز حلف الناتو من خلال الدعم المتبادل والتعاون مع الحلفاء ودعم الجاهزية العسكرية في عهد التنافس المستمر على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، لافتين إلى أهمية مساهمات لندن وواشنطن في الحلف.

كما ناقش والاس وإسبر العمليات الجارية والنزاعات في أفغانستان والعراق وسوريا ومستجدات الوضع في ليبيا.

وتابع البيان أن الوزيرين "بحثا المخاوف بشأن حملات التضليل من قبل روسيا والصين واتفقا على مواصلة العمل معا على تخفيف عواقب هذه الأنشطة الخبيثة".

المصدر: RT