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مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع

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مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع
Reuters cpg
تدابير احترازية ضد كورونا في إنجلترا
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أفادت بيانات أعدها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن أكثر من 60 ألف شخص يصابون بفيروس كورونا المستجد كل أسبوع في إنجلترا.

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وتشير البيانات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من حالات الإصابة المؤكدة التي تعلنها الحكومة يوميا.

في المقابل، لم تجد الدراسة أي أدلة بشأن اختلاف نسب الإصابات بين الرجال والنساء، أو بين الأطفال والشباب والمسنين.

واستندت الدراسة إلى نتائج فحوصات أجريت على 14599 شخصا، وهي جزء من دراسة أطول يعكف المكتب على إتمامها بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد ومانشستر والسلطات الصحية.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل 338 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 363 وفاة في اليوم السابق.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث عدد الإصابات.

المصدر: standard.co.uk

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