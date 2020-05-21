علماء يتوقعون استفحالا كارثيا لكورونا في جنوب إفريقيا

توقعت نماذج علمية اليوم الخميس، أن يستفحل فيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا بشكل كارثي، وأن يودي بحياة ما يصل إلى 50 ألف شخص، ويصيب 3 ملايين آخرين حتى نهاية هذا العام.

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وذكرت أن حلول فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

وشهدت جنوب إفريقيا أعلى معدل للإصابات والوفيات بالفيروس في القارة السمراء، حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة إصابة مؤكدة و339 حالة وفاة حتى الآن إلا أن إجراءات العزل العام المفروضة والتي تدخل أسبوعها السادس أبطأت معدل الإصابات.

لكن علماء وإختصائيين استعانت بهم وزارة الصحة لتصميم نماذج توضح انتشار المرض، قالوا إن جنوب إفريقيا قد تسجل بين 35 و50 ألف وفاة بالمرض بحلول نوفمبر المقبل.

وقال هاري مولتري، وهو أحد الخبراء، خلال عرض بثه التلفزيون: "تنتابنا أيضا بمخاوف بالغة من أن التركيز على مرض كوفيد-19 قد يؤثر على الاهتمام بأمراض أخرى كنقص المناعة المكتسبة والسل".

وتتوقع النماذج التي تضع في اعتبارها أفضل السيناريوهات وأسوأها، تسجيل ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا بحلول نوفمبر، وأن تبلغ نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات ذروتها لتصل إلى 45 ألف مريض، أي نحو عشرة أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية في وحدات العناية المركزة.

المصدر: "رويترز"