"هيئة البث الإسرائيلية": تعرض مواقع إنترنت لهجمات إلكترونية إيرانية

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بتعرض مواقع إنترنت في البلاد اليوم الخميس، لهجمات إلكترونية من قبل قراصنة إيرانيين ما تسبب بالتشويش في عملها.

وبحسب الهيئة "مكان": "تبين أن قراصنة إنترنت إيرانيين هاجموا المواقع بمناسبة ما يسمى بيوم القدس الإيراني مما تسبب في تشويش عملها. كما كتبوا عنوانين معاديين لدولة إسرائيل".

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ولفتت الهيئة إلى أن هيئة السايبر الوطنية تعاملت مع هذه الهجمات وأوصت المتصفحين بالامتناع عن الضغط على روابط تم تخريبها.

من جهتها، أفادت وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء، بتعرض أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جنوب إيران، لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل" الأسبوع الماضي.

المصدر: مكان