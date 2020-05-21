إيطاليا تتجاوز الأسوأ بأزمة كورونا.. كونتي: يتعين على البلد الدخول بمرحلة جديدة

أعلنت إيطاليا اليوم الخميس، أنها تجاوزت الجزء الأسوأ من حالة الطوارئ التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا في البلاد، الذي أدى إلى وفاة 32330، وإصابة 227364 شخصا.

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وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ التي تسبب فيها مرض كوفيد-19"، مضيفا أنه "يتعين على البلد الآن دخول المرحلة الجديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأن".

وأضاف كونتي أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان "يمكننا أن نقول إننا تجاوزنا الأسوأ. لا يمكننا التوقف انتظارا للقاح وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج‭‭ ‬‬معيبين على نحو غير قابل للإصلاح".

كما قال أيضا إن البنوك "يمكنها بل يتعين عليها بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة".

وكانت إيطاليا أعلنت اليوم أنها ستقوم بإعادة فتح المطارات ابتداء من 3 يونيو المقبل، بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث يحذر خبراء من كساد كبير خلال العام الجاري.

المصدر: رويترز