توصية أوروبية ببعض إجراءات الوقاية ضد كورونا خلال الرحلات الجوية

أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحته، باتخاذ تدابير التباعد "قدر الإمكان" وارتداء كمامة طبية خلال السفر.

وأصدرت الوكالتان التابعتان للاتحاد الأوروبي في بيان سلسلة من الأسس التوجيهية، لضمان سلامة ركاب الطائرة وعمال الطيران عند استئناف جداول الرحلات.

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ونقل البيان عن مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فاليان: "البروتوكول المنشور اليوم من شأنه طمأنة الركاب حول سلامة سفرهم بالطائرة، ومساعدة القطاع على التعافي من آثار هذا الوباء".

من جهته قال مدير وكالة سلامة الطيران الأوروبية باتريك كي: "ضمان الأمن الصحي هو عامل حاسم في استئناف الرحلات التجارية"، مشيرا إلى أن "الأمر يعود الآن إلى شركات الطيران والمطارات لتطبيق التوصيات على منشآتهم وعملياتهم".

وأوصت الوكالتان بأن يرتدي جميع الركاب والطواقم أقنعة طبية منذ دخولهم مطار المغادرة حتى وصولهم إلى وجهتهم، مع احتمال استثناء الأطفال دون سن السادسة، ويجب تغيير الكمامات كل أربع ساعات وعلى الركاب التأكد من أن بحوزتهم ما يكفي، وحثت الشركات أيضا على امتلاك المخزون لتلبية الاحتياجات.

كما يوصي البيان، باحترام التباعد لمسافة متر ونصف إن أمكن طوال مراحل الرحلة. ويجب على الشركات أن تضمن، قدر الإمكان، التباعد الجسدي بين الركاب عبر ترك مقعد شاغر واحد على الأقل بينهم أو بزيادة المسافة بين المقاعد أو ترك صف مقاعد شاغر بين الصفين، وفي حال لم يكن ذلك ممكنا يجب على الركاب والطاقم تطبيق جميع الاجراءات الوقائية الأخرى دوما.

كما أوصت الوكالتان في بيانهما، بتخفيض الخدمات المقدمة على متن الطائرات إلى الحد الأدنى الضروري وحصر دخول مباني المطار بالمسافرين والموظفين، إضافة إلى اجراءات النظافة مثل غسل اليدين وتعقيم المعدات بشكل متكرر.

من جهته أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم 290 شركة طيران، عن معارضته لإجراءات التباعد، معتبرا أنها ستخفض معدل إشغال الطائرات إلى ما دون عتبة العائدات وتؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر.

المصدر: أ ف ب