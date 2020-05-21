روسيا تسلم كمبوديا شحنة أدوية لمكافحة كورونا

قالت السفارة الروسية، في بنوم بنه اليوم، إن روسيا سلمت مجموعة من الأدوية إلى سلطات كمبوديا كمساعدات إنسانية لمكافحة انتشار "كوفيد 19".

ووفقا للبعثة الدبلوماسية، التقى السفير الروسي في كمبوديا دميتري تسفيتكوف بوزير الصحة في المملكة مام بون هنغ، وخلال ذلك تم تسليم الجانب الكمبودي أكثر من ألف عبوة من دواء السيكلوفيرون، الذي تنتجه شركة Polisan الروسية.

وأضاف تقرير للسفارة، أن الشركة المذكورة أرسلت هذه الأدوية كجزء من فعالية إنسانية لمساعدة مملكة كمبوديا في مكافحة انتشار COVID-19.

وذكر التقرير أيضا، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة نتائج ست سنوات من تطوير التعاون الثنائي في المجال الرعاية الصحية، وكذلك التدابير المنفذة لمكافحة انتشار هذا الوباء، فضلا عن آفاق زيادة التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال تحديث المرافق الصحية المحلية.

المصدر: نوفوستي