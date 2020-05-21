جونسون يعلن عن برنامج لتتبع مخالطي إصابات كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن برنامجا لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من يونيو المقبل.

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وأضاف جونسون أن الحكومة ستعين 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل، ما سيسمح بتتبع عشرة آلاف حالة جديدة يوميا عندما سيكون إجمالي عدد الفحوصات اليومية قد وصل إلى 200 ألف.

وقال جونسون للبرلمان، خلال نقاش مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر: "لدينا ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع والفحص هي الأفضل، وأجل، ستكون جاهزة في الأول من يونيو".

وكان لستارمر قال في البداية إنه واثق أن "البرنامج سيكون جاهزا بحلول هذا التاريخ في حالة توفر شروط أخرى وإن الأمر (مشروط تماما)".

وأفاد وزير الثقافة البريطاني، أوليفير دودين، في مؤتمر صحفي الأربعاء، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 363 حالة إلى 35704 حالات.

وتعتزم بريطانيا تخفيف القيود المفروضة بشأن كورونا، حيث تراجع الحكومة تدابير الإغلاق.

المصدر: رويترز